Гэллоуэй высоко оценил ответы Путина на ПМЭФ и назвал его мастером

По его словам, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией. Гэллоуэй добавил, что Путин в очередной раз продемонстрировал, почему люди во всём мире хотели бы иметь руководство, которое заботится о своей стране так, как он заботится о России.