Захарова: руководство некоторых стран Европы просто неадекватно

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил о смерти мозга НАТО. Отвечая на вопрос о том, жив ли мозг, по ее мнению, «у Украины и отдельных европейских государств», дипломат сказала: «Это, конечно, интересная история».
«Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет. Потом Макрон как-то пытался видоизменить эти фразы, дополнить их, и так далее. Но я абсолютно согласна, что по заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя. А можно сказать, наверное, о другом. О том, что это неадекватные заявления», — добавила она.
Дипломат отметила, что на сессии форума, которая была посвящена информационным вопросам, она говорила и приводила их же цитаты — руководителей евроструктур или представителей властей стран Евросоюза, которые «абсолютно себе противоречат в одном и том же временном отрезке».
«Просто диаметрально противоположные. Сначала про переговоры с Россией, а затем про наращивание давления на Россию. Сначала про то, что нужно обеспечивать европейскую безопасность, потом про то, что нужно поставлять оружие киевскому режиму еще больше и наращивать темпы. Что это такое? Это, конечно, такая антиевропейская заряженность», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
«Конечно, она подпитывается извне вот этими всеми ультралиберальными политическими сообществами. Но, безусловно, это еще и определенная степень неадекватности, потому что люди не могут не понимать, что наносят сами себе огромный колоссальный ущерб. Это, по-моему, видно по тем показателям, с которыми они сейчас имеют дело», — констатировала Захарова.