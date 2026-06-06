Захарова: руководство некоторых стран Европы просто неадекватно

«Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет. Потом Макрон как-то пытался видоизменить эти фразы, дополнить их, и так далее. Но я абсолютно согласна, что по заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя. А можно сказать, наверное, о другом. О том, что это неадекватные заявления», — добавила она.