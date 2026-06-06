С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Европа захочет завершения конфликта на Украине, только когда сама заплатит серьезную цену, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Способ сократить эту войну — заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», — сказал Риттер, говоря о перспективах завершения украинского конфликта.
Как отметил собеседник агентства, именно Европа — одна из сторон, стоящих за этим конфликтом, она активно вовлечена в него.
«В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», — отметил бывший разведчик.