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Риттер рассказал, когда Европа захочет мира на Украине

Риттер: Европа захочет мира на Украине, когда сама заплатит серьезную цену.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Европа захочет завершения конфликта на Украине, только когда сама заплатит серьезную цену, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Способ сократить эту войну — заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», — сказал Риттер, говоря о перспективах завершения украинского конфликта.

Как отметил собеседник агентства, именно Европа — одна из сторон, стоящих за этим конфликтом, она активно вовлечена в него.

«В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», — отметил бывший разведчик.