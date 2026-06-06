Дублин ввел ограничения против израильских министров

Власти Ирландии приняли решение запретить въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.
По словам главы правительства, соответствующее поручение дал министр юстиции, внутренних дел и миграции Джим О’Каллаган. Как отметил Мартин, решение уже доведено до профильных структур, отвечающих за реализацию миграционной политики государства.
Премьер подчеркнул, что, по его мнению, аналогичные меры могли бы быть рассмотрены и на уровне всего Европейского союза. Он связал свою позицию с публичными заявлениями израильских политиков.
Мартин заявил, что высказывания Смотрича и Бен-Гвира могут трактоваться как призывы к действиям в отношении палестинского населения. Именно эта риторика, по словам ирландского премьера, стала основанием для введения ограничений.
Официальных комментариев со стороны израильских министров относительно решения ирландских властей на момент публикации не поступало. Также не сообщается о каких-либо ответных шагах со стороны Израиля.
Решение Дублина стало очередным эпизодом напряженности в отношениях между рядом европейских государств и представителями израильского правительства на фоне продолжающихся дискуссий вокруг ситуации на Ближнем Востоке и положения палестинского населения.
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