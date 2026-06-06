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Риттер: Европа захочет мира, когда заплатит высокую цену за украинский конфликт

Европейские страны начнут добиваться урегулирования украинского конфликта только в том случае, если столкнутся с серьёзными последствиями для собственных интересов. Такое мнение высказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

Европейские страны начнут добиваться урегулирования украинского конфликта только в том случае, если столкнутся с серьёзными последствиями для собственных интересов. Такое мнение высказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, Европа является одной из сторон, вовлечённых в конфликт.

«В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть её национальные интересы, тогда Европа начнёт добиваться мира», — сказал Риттер РИА Новости на ПМЭФ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением поставленных Россией целей.