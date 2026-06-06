Сальдо назвал терактами удары по Старобельску и Хорлам

ВСУ в ночь на 1 января 2026 года нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли 30 человек, пострадали 59. Атака ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета произошла 22 мая 2026 года. Погиб 21 человек, более 40 пострадали.