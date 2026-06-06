Пляжи Анапы безопасны для отдыха, заявила Попова

«На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется — пляжи Анапы, те, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно», — сказала Попова.