Пляжи Анапы безопасны для отдыха, заявила Попова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Пляжи Анапы, которые ранее получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется — пляжи Анапы, те, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно», — сказала Попова.
Попова уточнила, что на 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке. Очищение пляжей проводили в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН.
«Мы взаимодействовали со всеми нашими коллегами для того, чтобы дать полноценную характеристику меняющейся ситуации и не допустить никакого риска для здоровья, который мог бы остаться», — подчеркнула она.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения получило ущерб черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.