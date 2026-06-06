Отдельные высказывания европейских политиков свидетельствуют о неадекватности их подходов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
«По заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя. А можно сказать, наверное, о другом. О том, что это неадекватные заявления», — сказала Захарова.
Ранее KP.RU сообщал, что европейцы испытывают страх перед распадом ЕС, что побуждает их переезжать в Россию. Эксперт Александр Стефанеско указал, что такие настроения все больше распространяются среди франкоязычного населения Европы.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше