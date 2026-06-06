Трамп заявил, что Иран сохранил около 20% ракет

«В процентном выражении, я бы сказал, у них, возможно, осталось 21−22% ракет. Это много ракет, но это уже не то количество, что было, когда мы впервые нанесли удар», — сказал республиканец.
Ранее Трамп выразил желание провести личную встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи, отметив, что это могло бы произойти в зависимости от развития ситуации. Хозяин Белого дома также добавил, что хотел бы встретиться со многими лидерами. Подробностей о возможных сроках или условиях встречи он не привёл.
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