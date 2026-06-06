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МИД Украины прокомментировал протест Афин из-за найденного беспилотника

Украина принесла извинения Греции после обнаружения у берегов острова Лефкада морского беспилотного аппарата со взрывчатым веществом.

Украина принесла извинения Греции после обнаружения у берегов острова Лефкада морского беспилотного аппарата со взрывчатым веществом. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

По словам дипломата, Киев заинтересован в том, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

Поводом для комментария стало обращение греческой стороны. Ранее Министерство иностранных дел Греции направило Украине официальный протест после обнаружения безэкипажного морского катера в районе острова Лефкада в Ионическом море.

Как сообщалось, аппарат со взрывчаткой был найден в одной из прибрежных пещер неподалеку от острова. Обстоятельства его появления в греческих территориальных водах стали предметом внимания компетентных органов.

Детали происхождения беспилотника и маршрут его движения официально не раскрываются. Также не сообщается о каких-либо пострадавших или материальном ущербе в результате инцидента.

Заявление украинского МИД стало первой публичной реакцией Киева на дипломатическое обращение Афин. Украинская сторона дала понять, что заинтересована в сохранении конструктивного взаимодействия с Грецией и недопущении новых подобных ситуаций в будущем.

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