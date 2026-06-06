«С 1 июля у нас нет денег на выплату зарплат и пенсий. Но мы занимаем деньги, чтобы отдать их Зеленскому. Есть те, кто не поддерживает Украину, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства», — сказала Шошоакэ, комментируя отношение граждан к политике Бухареста.