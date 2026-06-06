Трамп был удостоен одной из высших наград Иерусалимской православной церкви

«Феофил III встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить вопросы сохранения подлинного христианского присутствия на Святой Земле и на Ближнем Востоке в целом. Переговоры были сосредоточены на сохранении свободы вероисповедания, неприкосновенности святых мест для всех конфессий, что отражает глубокие духовные и исторические корни христианской общины региона», — говорится в заявлении.
Кроме того, поднимались вопросы ограничений в Иерусалиме, затронувших храм Гроба Господня и мечеть Аль-Акса в период недавних религиозных событий. Феофил III также заявил о необходимости сохранения исторического статус-кво, регулирующего управление святынями в Иерусалиме. По его словам, эта система остаётся ключевым элементом поддержания религиозного баланса и сосуществования христианских и исламских общин в городе.
В разговоре также поднималась тема миротворческой миссии церкви и усилий по снижению напряжённости в разных регионах, включая украинский конфликт. Отмечались планы дальнейших международных контактов церковного руководства, в том числе возможные визиты и встречи с политическими лидерами.
Патриарх подчеркнул роль Иордании и короля Абдаллы II в защите христианских и мусульманских святынь. Среди упомянутых инициатив — развитие религиозного образования и поддержка православного университета в районе места Крещения Иисуса Христа в Аль-Махтасе. Феофил III также пригласил Дональда Трампа посетить Иорданию, назвав страну примером религиозной стабильности и сосуществования.
Тем временем, Дональд Трамп оценил прогресс по Ирану, охарактеризовав его как «большой успех». В беседе с журналистами он подчеркнул, что Соединённые Штаты по-прежнему категорически против появления у Тегерана ядерного оружия. По его словам, ситуация развивается в нужном ключе.
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