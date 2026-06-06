Трамп был удостоен одной из высших наград Иерусалимской православной церкви

«Феофил III встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить вопросы сохранения подлинного христианского присутствия на Святой Земле и на Ближнем Востоке в целом. Переговоры были сосредоточены на сохранении свободы вероисповедания, неприкосновенности святых мест для всех конфессий, что отражает глубокие духовные и исторические корни христианской общины региона», — говорится в заявлении.