Пушилин: ВСУ почти не контролируют буферную зону в Днепропетровской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ВСУ практически не могут обеспечить контроль буферной зоны на границе ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Для противника тоже контролировать данные территории практически невозможно», — сказал он.
Пушилин пояснил, что сейчас эта территория — «серая зона», перемещаться там практически невозможно из-за атак беспилотников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.