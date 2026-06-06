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Пушилин: ВСУ почти не контролируют буферную зону в Днепропетровской области

Глава ДНР заявил, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей перемещаться практически невозможно из-за атак беспилотников.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ВСУ практически не могут обеспечить контроль буферной зоны на границе ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Для противника тоже контролировать данные территории практически невозможно», — сказал он.

Пушилин пояснил, что сейчас эта территория — «серая зона», перемещаться там практически невозможно из-за атак беспилотников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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