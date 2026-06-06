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Чернышенко сообщил о переговорах по отмене виз с четырьмя странами

Россия ведёт переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Россия ведёт переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Обсуждаем с партнёрами возможность полной отмены виз», — сказал он РИА Новости на ПМЭФ.

По словам Чернышенко, также рассматривается возможность запуска механизма групповых безвизовых поездок для туристов из Индии и Вьетнама.

Он отметил, что такой формат уже действует в рамках межправительственных соглашений России с Китаем и Ираном.

Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года.

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