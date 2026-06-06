Риттер назвал условие, при котором Европа начнет добиваться мира

Европейские государства начнут активно добиваться урегулирования украинского конфликта лишь тогда, когда последствия происходящего напрямую затронут их собственные национальные интересы. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума высказал американский военный аналитик Скотт Риттер.
В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что рассматривает Европу как одну из сторон, вовлеченных в конфликт. По его оценке, изменение подходов европейских государств возможно в случае роста издержек, которые окажутся для них достаточно существенными.
Риттер отметил, что стремление к мирному урегулированию будет усиливаться по мере того, как последствия кризиса начнут оказывать более заметное влияние на внутреннюю ситуацию и стратегические интересы стран Европы.
Заявление аналитика прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о путях завершения конфликта и перспективах дипломатического процесса. Вопросы безопасности и дальнейшего развития ситуации стали одной из тем обсуждения на ПМЭФ.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, заявил, что Москва исходит из завершения боевых действий после достижения целей, которые ставит перед собой российская сторона.
Тема возможного урегулирования остается одной из ключевых в международной повестке. Представители разных стран и эксперты продолжают высказывать различные оценки относительно условий, сроков и механизмов достижения политического решения конфликта.
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