Румынию трясет от атак дронов: главная новость СВО 6 июня

«В ситуации с использованием робототехнических комплексов не исключено, что могут быть различного рода сбои, отказы, которые могут привести к существенным отклонениям летающих и надводных беспилотных аппаратов, способных попасть в соседнюю страну и стать причиной материального ущерба или гибели людей. В том числе ошибки могут быть при сборке, так как программное обеспечение ещё не отработано в этих комплексах. И такие ситуации будут повторяться, их число будет расти и начнёт носить системный характер», — резюмировал он.