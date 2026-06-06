Румынию трясет от атак дронов: главная новость СВО 6 июня

В румынском городе Констанца впервые взорвался украинский дрон. Безэкипажный катер (БЭК) обнаружили у причала № 78, прибывшие специалисты не успели его обезвредить. Взрыв вызвал ужас у местных жителей.
В Минобороны Румынии сообщили, что этот дрон не входит в арсенал ВС Румынии. Позже Украина подтвердила, что взорвавшийся в Констанце БЭК принадлежит ей.
Комментируя эти сообщения в эксклюзивном интервью aif.ru, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил, как украинский морской дрон оказался в порту страны НАТО.
По словам эксперта, российские средства радиоэлектронной борьбы становятся всё эффективнее, поэтому противник пытается использовать системы искусственного интеллекта для навигации БЭКов.
«Думаю, что здесь была ошибка в навигации из‑за каких‑то “галлюцинаций” первых версий искусственного интеллекта, реализованных в навигационной системе БЭКов. Соответственно, они уплыли в сторону Румынии», — объяснил он.
Собеседник издания уточнил, что зафиксированный на фото и видео дрон мог нести до полутора тонн взрывчатки. По его словам, причин взрыва БЭКа в порту могло быть несколько.
«Первая версия — классическая: произошла детонация в момент столкновения дрона с чем‑либо — судном, берегом. Активировался детонатор, который подорвал боевую часть. Вторая версия — сработала система самоуничтожения, в которой есть таймеры. То есть БЭК не достиг цели и самоуничтожился», — объяснил он.
Кондратьев подчеркнул, что такие случаи будут повторяться. Европа оказалась под угрозой, поскольку Украина, используя искусственный интеллект в беспилотниках, не может обеспечить безопасность аппаратов.
«В ситуации с использованием робототехнических комплексов не исключено, что могут быть различного рода сбои, отказы, которые могут привести к существенным отклонениям летающих и надводных беспилотных аппаратов, способных попасть в соседнюю страну и стать причиной материального ущерба или гибели людей. В том числе ошибки могут быть при сборке, так как программное обеспечение ещё не отработано в этих комплексах. И такие ситуации будут повторяться, их число будет расти и начнёт носить системный характер», — резюмировал он.