NYT: США в мае помогли провести через Ормузский пролив более 100 судов

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Американские военные в мае помогли скоординировать проход более 100 коммерческих судов через Ормузский пролив, утверждает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Ранее The New York Times сообщала, что Центральное командование ВС США помогло пересечь пролив 70 судам. По сведениям издания, большинство из них при переходе отключали транспондеры.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.