ФРГ запустила бы «Северный поток», если бы хотела, считает депутат АдГ

«Если бы Германия захотела снова запустить этот газопровод, то он был бы восстановлен и введен в эксплуатацию. В этом вопросе Германия должна также отстаивать свою позицию внутри ЕС, потому что это просто необходимо и потому что наличие такого трубопровода приносит пользу всем», — заявил Котре на полях ПМЭФ.