Посол: Пакистан и Россия поддерживают контакты по кризису вокруг Ирана

Исламабад и Москва поддерживают постоянные контакты по вопросам, связанным с кризисом вокруг Ирана. Об этом заявил пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи.
«Мы постоянно находимся в контакте с Россией — и в Москве, и в Исламабаде, и в Нью-Йорке», — сказал он ТАСС на ПМЭФ.
Посол также отметил высокий уровень взаимопонимания между Москвой и Исламабадом по вопросам, рассматриваемым в Совбезе.
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