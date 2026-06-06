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Посол: Пакистан и Россия поддерживают контакты по кризису вокруг Ирана

Исламабад и Москва поддерживают постоянные контакты по вопросам, связанным с кризисом вокруг Ирана. Об этом заявил пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи.

Исламабад и Москва поддерживают постоянные контакты по вопросам, связанным с кризисом вокруг Ирана. Об этом заявил пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи.

«Мы постоянно находимся в контакте с Россией — и в Москве, и в Исламабаде, и в Нью-Йорке», — сказал он ТАСС на ПМЭФ.

По словам дипломата, взаимодействие ведётся в том числе по линии Совета Безопасности ООН, где Пакистан является непостоянным членом.

Посол также отметил высокий уровень взаимопонимания между Москвой и Исламабадом по вопросам, рассматриваемым в Совбезе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте и с США, и с Ираном, и с Израилем по вопросу иранского обогащенного урана.

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