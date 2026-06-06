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Лариса Долина рассказала, когда откроется ее джаз-клуб

Долина заявила, что планирует осенью открыть джаз-клуб.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что планирует открыть джаз-клуб осенью, к своему дню рождения.

Долина отметит свой день рождения 10 сентября, в этом году ей исполнится 71 год.

«Вы знаете, я уже пару раз планировала, и мы не успевали по срокам. Я думаю, что осенью. Может быть, к моему дню рождения», — сказала она, отвечая на вопрос о том, когда планируется открытие джаз-клуба.

Долина уточнила, что уже придумала название для своего джаз-клуба — «Джаз Land», и объяснила, что в нем зашифровано. «В последнем слове названия “Джаз Land” зашифровано Лариса Александровна Долина», — отметила певица.

Долина готовилась к открытию собственного джаз-клуба на протяжении нескольких лет. Планировалось, что первые гости смогут посетить клуб в сентябре 2024 года. Однако запуск проекта пришлось отложить на неопределенный срок из-за судов.

Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках — Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.