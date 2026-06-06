Трамп назвал два варианта завершения конфликта с Ираном

Ранее Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана «большим успехом» для США. Он заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против появления у Тегерана ядерного оружия. По словам американского лидера, развитие ситуации идёт в нужном направлении. При этом республиканец не раскрыл детали переговоров и не уточнил, какие конкретные шаги стороны могут предпринять дальше.