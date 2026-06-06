Трамп назвал два варианта завершения конфликта с Ираном

По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает два варианта развития ситуации. Один из них связан с подписанием договорённостей, второй — с продолжением давления на Тегеран.
«Всё закончится либо на бумаге, либо более трудным способом, хотя можно сказать — гораздо более лёгким способом», — сказал Трамп.
Ранее Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана «большим успехом» для США. Он заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против появления у Тегерана ядерного оружия. По словам американского лидера, развитие ситуации идёт в нужном направлении. При этом республиканец не раскрыл детали переговоров и не уточнил, какие конкретные шаги стороны могут предпринять дальше.
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