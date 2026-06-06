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В армии Кувейта заявили об отражении воздушной атаки

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и дронов. Об этом сообщили в армии страны.

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и дронов. Об этом сообщили в армии страны.

«Военно-воздушные силы Кувейта в данный момент реагируют на угрозы вражеских ракет и дронов», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что американские военные нанесли удары по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм.

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