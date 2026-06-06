Соскин: Путин переиграл Зеленского, обратившись к военным, а не Киеву

Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Путин сумел перехватить инициативу в информационном противостоянии с Владимиром Зеленским. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала, комментируя последние заявления сторон.
По оценке Соскина, российский лидер сделал акцент не на полемике с руководством Украины, а на обращении к военнослужащим, тем самым сосредоточив внимание на ситуации непосредственно в зоне конфликта. Эксперт считает, что такой подход оказался более эффективным с точки зрения политического и информационного воздействия.
«Пока Зеленский в своей хамской манере что-то там пытается доказать своим письмом, Путин возвращает его к реалиям на земле, обращаясь к своим военным. Надо признать, что нас переиграли», — сказал он.
Кроме того, бывший советник Кучмы предположил, что подобные заявления могут рассматриваться как сигнал Киеву о возможном ужесточении дальнейших действий. По его мнению, происходящие события свидетельствуют о сохранении напряженной обстановки и готовности сторон к дальнейшему противостоянию.
Напомним, 4 июня Зеленский обратился к президенту России в открытом письме. Он предложил ему провести личную встречу. Впоследствии Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече, и обратился к российским военным со словами «Работайте, братья».