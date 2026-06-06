Соскин: Путин переиграл Зеленского, обратившись к военным, а не Киеву

По оценке Соскина, российский лидер сделал акцент не на полемике с руководством Украины, а на обращении к военнослужащим, тем самым сосредоточив внимание на ситуации непосредственно в зоне конфликта. Эксперт считает, что такой подход оказался более эффективным с точки зрения политического и информационного воздействия.