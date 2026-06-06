Названа причина смерти рестлера Халка Хогана

Хоган скончался в прошлом июле в 71 год. В дом рестлера во Флориде были вызваны врачи из-за сердечного приступа. Полиция позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанной с вызовом медицинской помощи. Тем не менее, дочь Хогана Брук неоднократно заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные с его смертью, и даже предлагала оплатить вскрытие тела.