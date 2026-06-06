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Названа причина смерти рестлера Халка Хогана

California Post: смерть Халка Хогана наступила по естественным причинам.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Смерть известного американского рестлера, актера и телеведущего Халка Хогана наступила по естественным причинам, сообщает газета California Post со ссылкой на правоохранителей.

Хоган скончался в прошлом июле в 71 год. В дом рестлера во Флориде были вызваны врачи из-за сердечного приступа. Полиция позднее указала на отсутствие признаков насильственной смерти или подозрительной активности, связанной с вызовом медицинской помощи. Тем не менее, дочь Хогана Брук неоднократно заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные с его смертью, и даже предлагала оплатить вскрытие тела.

«Смерть Халка Хогана была результатом естественных причин — полицейские в пятницу сообщили, что длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления», — говорится в публикации со ссылкой на заявление представителя полицейского департамента Клируотера.

Благодаря расследованию стали известны подробности последних дней жизни звезды — по словам близких, он плохо себя чувствовал после нескольких перенесенных операций. В день смерти рядом с Хоганом находились его супруга и два медицинских работника; они заметили, что рестлер перестал дышать, и вызвали скорую. Его доставили в больницу, где и констатировали смерть.

Согласно результатам вскрытия, нет никаких признаков насильственной смерти звезды, дело будет закрыто.