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Пушков: идеология нынешней Украины построена на памяти о демонах прошлого

Сенатор Алексей Пушков считает, что идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления польских политиков, посвященные вопросам исторической памяти и украинского национализма. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

По его мнению, современная украинская государственная идеология во многом опирается на деятелей прошлого, чья деятельность вызывает серьезные споры и неоднозначные оценки в ряде стран.

Пушков выразил мнение, что отказ от подобных исторических ориентиров для нынешних украинских властей затруднен, поскольку они стали важной частью официального идеологического курса. Сенатор также заявил, что многие фигуры, которых сегодня чтят на Украине, имеют противоречивую репутацию и связаны с событиями, вызывающими негативную реакцию за пределами страны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал позицию избранного президента Кароля Навроцкого, который выступил с инициативой лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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