Пушков: идеология нынешней Украины построена на памяти о демонах прошлого

Пушков выразил мнение, что отказ от подобных исторических ориентиров для нынешних украинских властей затруднен, поскольку они стали важной частью официального идеологического курса. Сенатор также заявил, что многие фигуры, которых сегодня чтят на Украине, имеют противоречивую репутацию и связаны с событиями, вызывающими негативную реакцию за пределами страны.