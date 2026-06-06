Axios: Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили объекты Министерства энергетики США в штате Теннесси на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.
По данным портала, они побывали в национальной лаборатории Ок-Ридж и на других объектах, где работают специалисты по обогащению урана и ядерным технологиям.
При этом один из американских чиновников подчеркнул, что сама поездка не означает скорого заключения сделки, но свидетельствует о серьёзной стадии переговорного процесса.
Также источник Axios заявил, что в США была сформирована группа примерно из 100 экспертов для участия в переговорах по ядерной программе в случае заключения предварительного соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном.