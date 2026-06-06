Axios: Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили объекты Министерства энергетики США в штате Теннесси на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.