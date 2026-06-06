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Секретариат АТЭС сообщил о замедлении роста ВВП стран Азии из-за конфликта в Иране

Конфликт вокруг Ирана стал причиной повышения стоимости топлива и отрицательно сказался на экономических перспективах азиатских стран, заявил исполнительный директор секретариата Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Эдуардо Педроса на полях ПМЭФ.

Конфликт вокруг Ирана стал причиной повышения стоимости топлива и отрицательно сказался на экономических перспективах азиатских стран, заявил исполнительный директор секретариата Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Эдуардо Педроса на полях ПМЭФ.

«Я родом с Филиппин, я думаю, что мы являемся второй по величине и наиболее уязвимой страной в регионе. То, что мы наблюдаем здесь, это довольно значительное повышение стоимости бензина и дизельного топлива, и это оказывает свое инфляционное давление», — сказал господин Педроса в интервью ТАСС.

По словам исполнительного директора, согласно текущему прогнозу, ВВП экономик сотрудничества снизится примерно с 3,7% до 3,1%. Он подчеркнул, что подготовленные аналитические данные уже доведены до сведения профильных министров и чиновников стран АТЭС.

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