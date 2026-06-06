Секретариат АТЭС сообщил о замедлении роста ВВП стран Азии из-за конфликта в Иране

«Я родом с Филиппин, я думаю, что мы являемся второй по величине и наиболее уязвимой страной в регионе. То, что мы наблюдаем здесь, это довольно значительное повышение стоимости бензина и дизельного топлива, и это оказывает свое инфляционное давление», — сказал господин Педроса в интервью ТАСС.