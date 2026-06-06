«Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Пулково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.