Представитель МИД Украины извинился перед Грецией за инцидентом с дроном

Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета «Прото Тема» 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты «Катимерини», является морским дроном-камикадзе «Козак Мамай». Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.