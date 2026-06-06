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Представитель МИД Украины извинился перед Грецией за инцидентом с дроном

Представитель МИД Украины Тихий извинился перед Грецией за инцидентом с дроном.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед Грецией за инцидент с обнаружением на греческом острове украинского морского дрона.

Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета «Прото Тема» 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты «Катимерини», является морским дроном-камикадзе «Козак Мамай». Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.

«Украинская сторона приносит свои извинения в связи с инцидентом», — говорится в публикации представителя украинского министерства в соцсети X.