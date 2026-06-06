Сирены воздушной тревоги звучат в Бахрейне

«Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и направляться к ближайшему безопасному месту», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и дронов.
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