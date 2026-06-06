В Европарламенте созрел заговор против Зеленского

«От имени группы из нескольких десятков членов парламента я сегодня обратилась к Роберте Метсоле, председателю Европейского парламента, с просьбой отозвать Европейский орден “За заслуги”, врученный 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому, в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную УПА*», — написала она.