В Европарламенте созрел заговор против Зеленского

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Инициативная группа, состоящая из десятков членов Европарламента, выступила с предложением лишить Владимира Зеленского Европейского ордена «За заслуги», сообщила в X представитель группы и евродепутат от Польши Анна Брылка.
«От имени группы из нескольких десятков членов парламента я сегодня обратилась к Роберте Метсоле, председателю Европейского парламента, с просьбой отозвать Европейский орден “За заслуги”, врученный 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому, в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную УПА*», — написала она.
Как отметила политик, Зеленский получил орден за исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности, которые несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток.
«Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия “Герои УПА*”, не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее. Жду реакции председателя Метсолы», — подытожила Брылка.
К своему посту она прикрепила листы с подписями, на которой видно минимум 34 фамилий евродепутатов, включая саму Брылку.
Двадцатого мая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Владимира Зеленского наградили Европейским орденом «За заслуги», высшей наградой ЕС, присуждаемой за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил обозначение «имени героев УПА*» подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.