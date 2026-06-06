Жители Аляски рассказали, какие города РФ посетят после постройки тоннеля

«Хотелось бы верить, что интерес рядовых американцев появится к тоннелю в будущем. И это вполне возможно, особенно учитывая набирающий обороты тренд на посещение России и других стран СНГ, — сказал Логинов. — В интернете очень много видео о том, как американцы и не только, даже в условиях проведения СВО (интернет не работает, БПЛА прилетают и всё такое), приезжают в Россию».