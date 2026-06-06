Жители Аляски рассказали, какие города РФ посетят после постройки тоннеля

Жители Аляски после открытия «тоннеля Путина-Трампа» через Берингов пролив смогут отправиться не только в традиционные Москву, Санкт-Петербург и Казань, но и в другие города России. Аляскинец Илья Логинов в эксклюзивной беседе с aif.ru выразил надежду, что прямой сухопутный коридор пробудит у американцев массовый интерес к путешествиям по РФ.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что подписание соглашения о продолжении проектирования «тоннеля Путина-Трампа» должно состояться 5 июня. Дмитриев при этом выразил уверенность, что тоннель создадут, и этот объект будет один из самых больших инфраструктурных проектов между Россией и США.
«Хотелось бы верить, что интерес рядовых американцев появится к тоннелю в будущем. И это вполне возможно, особенно учитывая набирающий обороты тренд на посещение России и других стран СНГ, — сказал Логинов. — В интернете очень много видео о том, как американцы и не только, даже в условиях проведения СВО (интернет не работает, БПЛА прилетают и всё такое), приезжают в Россию».
Строительство межконтинентального перехода, по его мнению, способно вывести этот тренд на новый уровень.
«Постройка тоннеля может подарить этому явлению вторую волну и привлечь внимание к другим городам России помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани», — подчеркнул он.
Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, может оказать положительное влияние на глобальную экономику и международные связи.