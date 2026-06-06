Медведев назвал выборы в Армении нелегитимными из-за действий Пашиняна

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 5 июня, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается устранить всех своих конкурентов на выборах в стране.
По его словам, такой избирательный процесс нельзя считать легитимным.
— Пашинян обделался и теперь пытается выбить всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, не будут считаться легитимными, — написал Медведев в соцсети X.
Он также добавил, что подобные поступки не прощают даже Вашингтон и Брюссель.
27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае переизбрания на июньских парламентских выборах он примет новую конституцию страны. Он уточнил, что пункт о принятии новой конституции включен в предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор».
Это не первый раз, когда Пашинян затрагивает данную тему. Еще весной прошлого года премьер-министр сообщил, что в 2027 году планируется провести референдум о принятии новой Конституции.
25 мая Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян взял курс на разрыв oтнoшений с Россией и это необходимо признать.