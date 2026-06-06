В штабе общественной поддержки «Единой России» отметили День русского языка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В день рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина в России и в мире 6 июня ежегодно отмечается День русского языка.
В штабе общественной поддержки состоялся мастер-класс по созданию портрета Александра Пушкина. Для участия были приглашены бойцы Трудового отряда Главы города Красноярска. Сотрудники штаба рассказали ребятам об истории возникновения праздника, побеседовали со школьниками о том, какие стихотворения они любят у Пушкина.
Мастер-класс провела руководитель кружка центра социальной защиты населения «Октябрьский» и преподаватель декоративно-прикладного искусства «Творческих мастерских» при детской хореографической школе № 1 Свердловского района Оксана Озерская.
«Накануне Дня русского языка мы традиционно проводим в нашем штабе различные мероприятия, чтобы еще раз напомнить нашим красноярцам о том, как прекрасен родной язык, о великом русском поэте, стихотворения которого знает каждый в нашей стране. Очень важно продолжать приобщать земляков и к русской культуре, и создавать условия для изучения русского языка. Это важные направления народной программы партии “Единая Россия”, — отметила руководитель штаба общественной поддержки “Единой России” Татьяна Ячменева.
Отметим, в 2025 году по народной программе партии «Единая Россия» в регионах страны было открыто 272 модельные библиотеки, обновлена материально-техническая база более 1500 учреждений культуры, состоялся капремонт более 100 домов культуры и сельских клубов, более 300 детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты и оборудование. За 10 лет удалось укрепить материально-техническую базу почти 25 тысяч учреждений культуры и создать более 1,5 тысяч модельных библиотек.
Для справки: 6 июня 2011 года Президент РФ подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России. Праздник был установлен в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. В 2026 году отмечается 227-летие со дня рождения А. С. Пушкина.