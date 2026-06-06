Меркель: переговоры с Россией должны вести те, кто обладает политической властью

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры с Россией должны вести политики, обладающие властью и легитимностью.
«С российским президентом можно вести переговоры только тогда, когда обладаешь политической властью», — отметила она в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз сам должен определить переговорщика с Россией по вопросу Украины.
По его словам, в Европе была и положительная реакция на заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера для переговоров с Москвой.
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