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США одобрили продажу Кувейту платформ для борьбы с БПЛА

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Кувейту платформ для борьбы с БПЛА (C-UAS) и сопутствующего оборудования по программе иностранных военных продаж (FMS). Общая стоимость контракта оценивается в $1,98 млрд.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Кувейту платформ для борьбы с БПЛА (C-UAS) и сопутствующего оборудования по программе иностранных военных продаж (FMS). Общая стоимость контракта оценивается в $1,98 млрд.

«Эта предполагаемая продажа послужит… укреплению безопасности одного из основных союзников вне НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс на Ближнем Востоке», — указано на сайте Госдепартамента.

В поставки включены платформы C-UAS с боеприпасами Roadrunner-Munition и Anvil-Kinetic, пусковые установки, а также системы командования и управления Lattice. Кроме того, Кувейт получит вышки дальнего обнаружения Sentry Tower с системой управления огнем, их мобильные, дальнобойные и морские модификации, системы радиоэлектронной борьбы Pulsar и тактические оперативные центры Menace.

Главным подрядчиком выступит американская технологическая компания Anduril, штаб-квартира которой находится в Коста-Месе в штате Калифорния.

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