США одобрили продажу Кувейту платформ для борьбы с БПЛА

В поставки включены платформы C-UAS с боеприпасами Roadrunner-Munition и Anvil-Kinetic, пусковые установки, а также системы командования и управления Lattice. Кроме того, Кувейт получит вышки дальнего обнаружения Sentry Tower с системой управления огнем, их мобильные, дальнобойные и морские модификации, системы радиоэлектронной борьбы Pulsar и тактические оперативные центры Menace.