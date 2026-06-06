Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.
В Telegram-канале «Говорит Росавиация» уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА. Он также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.
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Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше