Пушилин: Буферная зона в Днепропетровской области зависит от оружия ВСУ

Ранее Пушилин заявил, что мужчины призывного возраста на Украине практически лишены всех прав. Действия киевских властей внутри страны он назвал «полным террором». По его словам, попавший в поле зрения ТЦК мужчина либо откупается через коррупционные схемы, либо отправляется в «мясорубку». Глава республики подчеркнул, что на Украине сейчас с людьми не считаются.