Риттер рассказал, почему Украина не получит ракеты Patriot

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Украина не получит ракеты Patriot, потому что США они нужны больше, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украина не получит ракеты Patriot, потому что США нужны Patriot больше, чем Украина их заслуживает. Я имею в виду, что США больше не будут слепо поддерживать Украину», — сказал Риттер агентству на полях ПМЭФ.
Более того, как отметил экс-разведчик, США испытывают все большее раздражение в отношении Украины.
Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.