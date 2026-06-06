Врач Уланкина: купание в водоёмах с утками грозит кишечной инфекцией

Водоёмы, где живут утки, выглядят живописно, но совершенно не подходят для купания и несут реальные угрозы здоровью. Об этом в беседе с RT рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
«Первый риск связан с бактериальным загрязнением. В кишечнике водоплавающих птиц часто обитают кампилобактерии и криптоспоридии: эти микроорганизмы выделяются с помётом в воду и способны вызывать у человека острые кишечные инфекции», — предупредила специалист.
Кроме того, в воде могут сохранять жизнеспособность споры микроспоридий, представляющие опасность для людей со сниженным иммунитетом.
«Даже случайное проглатывание малого объёма воды из такого водоёма может привести к диарее, болям в животе, тошноте, рвоте и высокой температуре», — отметила врач.
Другой угрозой является церкариоз, известный как «зуд купальщика» или «утиный клещ».
«В перьях водоплавающих птиц паразитирует плоский червь — кровяная двуустка. При температуре воды выше 20 червь выпускает в воду личинок — церкариев. Эти личинки активно внедряются в кожу человека во время купания», — пояснила эксперт.
По её словам, глубже жирового слоя они не проникают и быстро погибают, но перед этим выделяют токсичные вещества.
«Результатом становится сильнейшая аллергическая реакция: кожа покрывается мелкими красными волдырями, возникает навязчивый, нестерпимый зуд. Пациенты часто расчёсывают поражённые места до крови, что повышает риск бактериального инфицирования уже повреждённых покровов. Обычно симптомы сохраняются до двух недель, а следы от высыпаний могут не проходить до пары месяцев», — рассказала собеседница RT.
Уланкина дополнила, что наиболее безопасный выбор — проточные водоёмы без массового скопления птиц, одобренные для купания Роспотребнадзором.
«Если контакт с сомнительной водой произошёл, сразу после выхода следует принять душ с мылом», — заключила она.
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