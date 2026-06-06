Врач Уланкина: купание в водоёмах с утками грозит кишечной инфекцией

«Результатом становится сильнейшая аллергическая реакция: кожа покрывается мелкими красными волдырями, возникает навязчивый, нестерпимый зуд. Пациенты часто расчёсывают поражённые места до крови, что повышает риск бактериального инфицирования уже повреждённых покровов. Обычно симптомы сохраняются до двух недель, а следы от высыпаний могут не проходить до пары месяцев», — рассказала собеседница RT.