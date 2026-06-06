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Бойцы «Центра» модернизируют трофейные дроны для использования против ВСУ

В Минобороны заявили, что вся электроника и дополнительные элементы перехваченного БПЛА заменяются на российские компоненты.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» направляют трофейные модернизированные тяжелые коптеры для уничтожения противника в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие штурмовых подразделений обнаруживают и эвакуируют сбитые тяжелые коптеры противника, после чего транспортируют их в мастерские подразделений войск беспилотных систем. Техники производят восстановление и модернизацию дронов. Несмотря на значительные повреждения, благодаря профессиональным действиям специалистов трофейные беспилотные летательные аппараты возвращаются в строй и применяются против своих прежних владельцев», — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, вся электроника и дополнительные элементы перехваченного БПЛА заменяются на российские компоненты.

После сборки расчеты отрабатывают управление коптером на полигоне. В дальнейшем дрон отправляются на выполнение боевых задач — обеспечению логистики и ударному прикрытию штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

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