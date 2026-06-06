Устранят в момент: Зеленского предупредили о страшной участи при срыве мира

Владимиру Зеленскому грозит отстранение и возможная последующая ликвидация в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину завершить конфликт на Украине. Он предложил провести встречу в третьей стране, прекратить огонь на время переговоров и провести обмен «всех на всех». После этого в Европе выразили мнение, что это письмо может спровоцировать ссору между Зеленским и его европейскими партнерами из-за того, что он отодвинул их советы.
«Не так сложно прогнозировать события будущего, если хорошо знать историю. Стоит вопрос об угрозе со стороны украинской нацистской власти для России. Наш президент говорил про то, что нельзя допустить продвижения НАТО. Юридически оно не продвигается, но ракеты Украине поставляет. Поэтому у нас нет другой задачи, кроме как проводить денацификацию. На Украине я не вижу ни одной политической силы, которая сейчас способна изменить ситуацию», — отметил Олейник.
Экс-нардеп, говоря о судьбе Зеленского, провел аналогию с событиями Великой Отечественной войны.
«Нужно отстранять действующую власть, приводить антифашистов. Тогда Украина станет нейтральной, а может, даже дружественной. Другого варианта нет. Это как рак. Задача стоит непростая. Нужно вырезать злокачественную опухоль, не навредив здоровым тканям. Если хоть кусочек останется там, то продолжатся терроры, будет проводиться агрессивная политика в отношении России. Другого выхода нет. Тем более, что началась такая героизация бандеровцев. Мы долго вели с ними разговоры, но договориться с дьяволом невозможно, его нужно устранять», — подытожил Олейник.
Ранее Олейник сказал, чего Зеленский с помощью открытого письма добивается на самом деле.