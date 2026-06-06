«Не так сложно прогнозировать события будущего, если хорошо знать историю. Стоит вопрос об угрозе со стороны украинской нацистской власти для России. Наш президент говорил про то, что нельзя допустить продвижения НАТО. Юридически оно не продвигается, но ракеты Украине поставляет. Поэтому у нас нет другой задачи, кроме как проводить денацификацию. На Украине я не вижу ни одной политической силы, которая сейчас способна изменить ситуацию», — отметил Олейник.