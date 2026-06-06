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СМИ: Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам

Рейтер: Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирик и Кешм, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС).

«Иранский корпус стражей исламской революции: нанес удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — говорится в сообщении агентства.

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