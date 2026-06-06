Жители Аляски рассказали о своих планах после открытия тоннеля Россия — США

Информация о том, что Россия и США переходят от предварительных договорённостей к реальному проектированию транспортного перехода через Берингов пролив, на Аляске вызвала настоящий ажиотаж. В эксклюзивном комментарии для aif.ru проживающая в штате Анна Верная рассказала о настроениях людей. По ее словам, многие уже мечтают о том, как поедут на историческую родину и восстановят живое общение с родственниками по ту сторону пролива.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что подписание соглашения о продолжении проектирования «тоннеля Путина-Трампа» должно состояться 5 июня. Дмитриев при этом выразил уверенность, что тоннель создадут, и этот объект будет один из самых больших инфраструктурных проектов между Россией и США.
Как призналась Анна Верная, сначала многие отказывались верить в реальность происходящего, особенно на фоне информационных атак и попыток сорвать крупный экономический форум, где обсуждались перспективы строительства тоннеля. Однако известие о скором подписании полноценного договора на разработку проектной документации расставило всё по своим местам.
«Сначала мы думали, что это фейк! Теперь информация подтверждается. Эмоции переполняют людей! — рассказала Анна Верная. — Только что в гостях был Лорен Леман — в двухтысячных он занимал пост вице-губернатора штата Аляска и пока остаётся единственным политиком такого уровня с русскими корнями. Он уже готовится к завтрашнему интервью федеральному российскому СМИ… Дайте только осмыслить это!».
По словам собеседницы издания, новость о скором соединении континентов — не просто серьезный инфраструктурный проект, а личная история для тысяч семей.
Верная рассказала, что на Аляске живёт много потомков русских первопроходцев и тех, кто перебрался сюда во времена «русской лихорадки» конца 1980-х. Тогда воздушный мост между 49-м регионом РФ (Магадан) и 49-м штатом США держался на чартерных рейсах, а телефонную связь через пролив в прямом смысле подарили два энтузиаста — аляскинец Ли Вархем, вице-президент AT&T, и содиректор «МагАляскома» Виктор Соловьёв. Теперь тоннель воспринимается как продолжение этой линии человеческих контактов.
«Вот так и тоннель соединит берега. Будем верить. Мысль материальна! Ведь если тоннель действительно построят и континенты соединятся, то наши дети и внуки станут его пассажирами! Об этом все мысли аляскинцев, с кем мне выпало жить на этой земле русских первооткрывателей», — поделилась Анна Верная.
В преддверии 35-летия подписания Договора о городах-побратимах Анкоридж — Магадан (22 июня 1991 года) Верная вспомнила, «как тем летом ликовали анкориджцы, узнав о прибавлении к своей семье ещё одного брата — Магадана».
«Теперь, по ощущениям, такие настроения возвращаются… Значит, встреча президентов 15 августа на Аляске имеет реальный смысл для продолжения диалога на условиях добрососедских отношений между Россией и Америкой… Как будто вдохнули свежего летнего воздуха, наполненного ароматом аляскинского лета», — резюмировала Верная.
Ранее житель Аляски Илья Логинов рассказал, что воспринял информацию о тоннеле с большим воодушевлением. Он отметил, что главными сторонниками проекта тоннеля на Аляске стали выходцы из России, для которых путешествие на родину, при наличии такого объекта, перестанет быть сложным и затратным мероприятием.
Напомним, Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, может оказать положительное влияние на глобальную экономику и международные связи. Он называл сооружение «тоннелем Путина-Трампа».