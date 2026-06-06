Жители Аляски рассказали о своих планах после открытия тоннеля Россия — США

Информация о том, что Россия и США переходят от предварительных договорённостей к реальному проектированию транспортного перехода через Берингов пролив, на Аляске вызвала настоящий ажиотаж. В эксклюзивном комментарии для aif.ru проживающая в штате Анна Верная рассказала о настроениях людей. По ее словам, многие уже мечтают о том, как поедут на историческую родину и восстановят живое общение с родственниками по ту сторону пролива.