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ВСУ потеряли свыше 180 солдат в зоне группировки войск «Запад»

Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что военнослужащими группировки были вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили более 180 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, в т. ч. расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV американского производства, 10 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ», — сказал он.

По его словам, военнослужащими группировки были вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, 16 наземных робототехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов противника.

Кроме того, Бигма отметил, что расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами были сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 70 БПЛА самолетного типа, 94 тяжелых боевых гексакоптера и 2 барражирующих боеприпаса противника.

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Щурово и Лозовое», — добавил он.

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