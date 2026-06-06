Эксперт объяснил, чем российский рынок ИИ отличается от глобального

«Российский рынок консервативнее глобального — и в облаке, и в ИИ. Компании осторожнее внедряют технологии, дольше тестируют решения и ждут измеримого эффекта, прежде чем идти дальше. Это замедляет темпы роста, но одновременно заставляет провайдеров фокусироваться не на хайпе, а на реальной ценности для бизнеса», — сказал он.