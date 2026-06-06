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Операторы дронов «Востока» уничтожили пункты управления авиацией ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что скрытые в лесополосах и вблизи опорных пунктов позиции противника были выявлены по активности операторов.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы ударных БПЛА группировки войск “Восток” уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области», — сказали там.

В военном ведомстве уточнили, что скрытые в лесополосах и вблизи опорных пунктов позиции противника были выявлены по активности операторов, а также наличию терминалов спутниковой связи «Старлинк» и наземных станций управления беспилотниками.

«В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены, оборудование и средства связи противника ликвидированы», — сообщили там.

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