Операторы дронов «Востока» уничтожили пункты управления авиацией ВСУ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Операторы ударных БПЛА группировки войск “Восток” уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области», — сказали там.
В военном ведомстве уточнили, что скрытые в лесополосах и вблизи опорных пунктов позиции противника были выявлены по активности операторов, а также наличию терминалов спутниковой связи «Старлинк» и наземных станций управления беспилотниками.
«В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены, оборудование и средства связи противника ликвидированы», — сообщили там.