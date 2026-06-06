В КСИР заявили об ударах по базам США в ответ на атаку на Сирик и Кешм

Заявление КСИР приводит агентство Fars.
Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские военные нанесли удары по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм.
В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении ракетных ударов по американским базам в регионе после атак США на Сирик и Кешм.
Заявление КСИР приводит агентство Fars.
Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские военные нанесли удары по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм.