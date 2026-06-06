Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КСИР заявили об ударах по базам США в ответ на атаку на Сирик и Кешм

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении ракетных ударов по американским базам в регионе после атак США на Сирик и Кешм.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении ракетных ударов по американским базам в регионе после атак США на Сирик и Кешм.

Заявление КСИР приводит агентство Fars.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские военные нанесли удары по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше