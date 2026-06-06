Средства ПВО уничтожили ещё два БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.
В своём канале в MAX он уточнил, что на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.
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