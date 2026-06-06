«В эту канализацию я не пойду»: Кустурица отверг путь в политику

Сербский режиссер Эмир Кустурица не намерен участвовать в президентских выборах и связывать свое будущее с большой политикой. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру», комментируя возможность выдвижения на пост главы государства.
Отвечая на вопрос о перспективах политической карьеры, кинематографист дал понять, что не рассматривает такой вариант. По его словам, участие в политической жизни Сербии связано с серьезными трудностями, поэтому он не видит себя в этой сфере.
Таким образом, Кустурица опроверг предположения о возможном участии в борьбе за высший государственный пост и подчеркнул, что не планирует менять профессию режиссера на деятельность политика.
Ранее постановщик рассказал о своем интересе к теме специальной военной операции на Украине. По его словам, он хотел бы создать художественную картину, посвященную этим событиям.
Кустурица в настоящее время также является президентом международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который проходит в Ханты-Мансийске. Помимо режиссерской деятельности, он регулярно участвует в культурных и общественных проектах.
Эмир Кустурица считается одним из самых известных европейских режиссеров современности. Международное признание ему принесли фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд», удостоенные «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Последняя игровая лента режиссера — «По млечному пути» — вышла на экраны в 2016 году.
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